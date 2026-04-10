Silvio Baldini sarà CT dell'Italia nelle amichevoli di giugno ma non convocherà nessuno degli azzurri

Silvio Baldini è stato scelto come nuovo commissario tecnico dell’Italia per le partite amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. La sua nomina riguarda esclusivamente le due gare, e per queste non sono previsti convocati tra i giocatori che hanno partecipato alla recente sconfitta in Bosnia. Nessun calciatore della nazionale maggiore sarà coinvolto nelle partite con il nuovo allenatore.

Silvio Baldini sarà il CT dell'Italia per le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Il tecnico azzurro dell'Under 21 non convocherà nessuno dei protagonisti della disfatta in Bosnia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Chi sarà il CT dell’Italia al posto di Gattuso nelle inutili amichevoli che giocheremo a giugno Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e GreciaDopo la terza Apocalisse, con conseguente mancata qualificazione al terzo Mondiale di fila, non abbiamo un nuovo presidente federale e neppure un... Temi più discussi: Baldini verso la soluzione da traghettatore: sarà lui il ct per le amichevoli dell'Italia a giugno; Italia, serve un traghettatore: Baldini pronto per testare i giovani, poi un big della panchina; Italia, la rivoluzione di Baldini: Under 21 promossa in Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno; Ipotesi Silvio Baldini per il post Gattuso in Nazionale. Silvio Baldini, chi è il ct che guiderà l’Italia a giugno? I giovani, la gavetta infinita e la passione: storia di un uomo fuori dagli schemiGuiderà l’Italia nelle amichevoli di giugno. Dal blocco Under 21 ai nomi che può portare in alto, ritratto del tecnico scelto per la transizione ... affaritaliani.it Silvio Baldini ct ad interim: «Guiderà l’Italia nelle due amichevoli di giugno»A giugno l'Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia. Il tecnico dell'Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale mer ... unionesarda.it Noi siamo contenti per lui. A giugno sulla panchina della Nazionale ci sarà Silvio Baldini, c.t. ad interim, in attesa di un Presidente Federale e di un nuovo commissario tecnico. Spazio al condottiero dell'Under 21, uno di quelli che non si è mai piegato alle mod - facebook.com facebook UFFICIALE Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle due amichevoli di giugno. #Fantacalcio x.com