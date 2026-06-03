Samuele Inacio, 18 anni, gioca nel Borussia Dortmund. Potrebbe debuttare con la nazionale italiana maggiore in una partita contro il Lussemburgo. Originario di un paese sudamericano, ha scelto di rappresentare l’Italia a livello internazionale. Finora non ha ancora disputato incontri ufficiali con la nazionale maggiore. La partita si svolge questa sera e rappresenta una possibile prima convocazione per l’atleta.

Samuele Inacio ha diciotto anni, gioca nel Borussia Dortmund e stasera potrebbe giocare la sua prima partita con la Nazionale maggiore italiana, contro il Lussemburgo. Mentre il resto del mondo sta finalizzando i dettagli logistici per i Mondiali nordamericani, noi siamo qui, un mercoledì sera di giugno, a sperare che un ragazzo nato nel 2008 riesca a trasformare un'amichevole contro una selezione di 650 mila persone in qualcosa di vagamente entusiasmante. Va detto, però: se c'è una ragione per guardare questa partita, Inacio è quella ragione. Il contesto è quello che è. L'Italia non andrà ai prossimi Mondiali ( a differenza di tanti volti noti della Serie A ), terza esclusione in otto anni, un record che in qualsiasi paese con un minimo di amor proprio avrebbe già prodotto commissioni d'inchiesta parlamentari. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Chi è Samuele Inacio, il 18enne che potrebbe giocare nel Brasile e invece ha scelto l'Italia

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HO PARLATO CON SAMUELE INACIO (IL 2008 PIÙ FORTE D'ITALIA)

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