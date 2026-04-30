Il Borussia Dortmund sta finalizzando gli ultimi accordi per il rinnovo del contratto di Samuele Inacio, attaccante di 18 anni. Secondo fonti di stampa, la società sta completando le procedure necessarie per annunciare ufficialmente il prolungamento. La trattativa si avvicina alla conclusione, con tutti i dettagli formali pronti per essere ufficializzati nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora dalla dirigenza.

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© Calcionews24.com - Borussia Dortmund, in chiusura il rinnovo di contratto di Samuele Inacio. Tutti i dettagli sulla firma dell’attaccante 18enne

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