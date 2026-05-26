Milano, 26 maggio 2026 – Mentre la lunga giornata comasca di ieri si è conlusa con un sospiro di sollievo – “Gli esami virologici eseguiti su due persone rientrate nelle scorse ore dall’Uganda presso il laboratorio di riferimento dell’ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo” i n particolare i test per l’Ebola – gli strascichi polemici non si sono spenti. "Chi parla di rischio zero racconta una favola. In un mondo globale i virus viaggiano in aereo più velocemente delle persone. La differenza la fanno i sistemi sanitari: diagnosi precoce, isolamento e protocolli seri. E in questo caso l'Italia ha dimostrato che la macchina della prevenzione funziona". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il virologo Pregliasco: “Ebola, chi parla di rischio zero racconta una favola. Ma in Italia la prevenzione funziona”

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