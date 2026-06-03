Chi è Piergiulio Ruhe | il pugile emigrato in Germania che sta scalando il ranking WBA dei superwelter

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Piergiulio Ruhe, pugile emigrato in Germania, sta rapidamente salendo nel ranking WBA dei superwelter, categoria fino a 69,9 kg. Attualmente si trova al sesto posto nella classifica internazionale, una delle quattro principali organizzazioni mondiali di pugilato. La sua ascesa nel ranking è avvenuta in modo rapido, confermando il suo crescente livello nel panorama professionistico.

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Piergiulio Ruhe sta scalando in maniera vertiginosa il ranking WBA dei pesi superwelter (fino a 69,9 kg) e si è issato al sesto posto nella graduatoria internazionale per quanto concerne una delle quattro sigle più importanti a livello globale (le altre sono WBC, WBO, IBF). Il pugile italiano si è meritato una posizione di rilievo in questa categoria di peso, dove il Campione del Mondo è il portoricano Xander Zayas e lo statunitense Jaron Ennis detiene la cintura ad interim. Il 30enne, che al momento è Campione WBA Gold, vanta un record di 19 vittorie e una sconfitta da professionista, tra il 2024 e il 2026 è stato implacabile: ha prevalso... 🔗 Leggi su Oasport.it

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