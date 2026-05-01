In vista della fine della stagione, si fa strada l'ipotesi di un cambio in panchina alla guida della squadra. Tra i nomi che circolano, uno in particolare sta emergendo come possibile successore nel caso in cui l’attuale allenatore decidesse di lasciare il suo incarico. La situazione sembra in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro Mbappé svela il rituale della passarella di Clairefontaine: «Ci piace, tutti stanno al gioco. Ognuno mostra la sua personalità» Mourinho svela: «Nessuno del Real Madrid ha parlato con me! Mi resta un anno di contratto con il Benfica» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, e se Runjaic salutasse a fine stagione? C’è un nome che sta scalando le gerarchie per sostituirlo. Tutti i dettagli

Udinese-Napoli 1-0 Runjaic: Faccio i complimenti a tutta la squadra ! Conferenza stampa

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