Udinese e se Runjaic salutasse a fine stagione? C’è un nome che sta scalando le gerarchie per sostituirlo Tutti i dettagli

Da calcionews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della fine della stagione, si fa strada l'ipotesi di un cambio in panchina alla guida della squadra. Tra i nomi che circolano, uno in particolare sta emergendo come possibile successore nel caso in cui l’attuale allenatore decidesse di lasciare il suo incarico. La situazione sembra in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

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Udinese-Napoli 1-0 Runjaic: Faccio i complimenti a tutta la squadra ! Conferenza stampa

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