A metà del 2026 il pugilato italiano si presenta con poche variazioni rispetto all’inizio dell’anno. I ranking delle principali organizzazioni mondiali mostrano alcuni atleti italiani tra i primi posti, con possibilità di accesso a incontri validi per il titolo mondiale. La situazione riguarda principalmente le classifiche di WBC, WBA, WBO e IBF, con alcuni pugili che potrebbero presto avere l’opportunità di competere per il titolo iridato.

Quale situazione troviamo nel pugilato italiano quando si entra nel secondo trimestre del 2026? Rispetto all’inizio dell’anno di variazioni non ce ne sono state tantissime, ma degli elementi interessanti ci sono anche in ragione di come sta evolvendo la questione combattimenti da sostenere. Partiamo dai pesi massimi (che, WBO a parte, hanno Oleksandr Usyk quale totale dominatore). Il nome italiano di maggior spicco qui è quello di Guido Vianello, che si trova all’ottavo posto per l’IBF e all’undicesimo per la WBC. Le ultime notizie raccontano di un romano pronto a varcare la soglia europea dopo che Bob Arum, perso l’accordo con la ESPN, può garantire combattimenti solo ai nomi di grido. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boxe, gli italiani più in alto nei ranking WBC, WBA, WBO e IBF: chi potrebbe meritarsi a breve una chance per il Mondiale

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