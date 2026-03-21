ATP Miami 2026 Matteo Arnaldi esce al primo turno contro il kazako Alexander Shevchenko

Durante l’ATP Miami 2026, Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno dal kazako Alexander Shevchenko. La partita è stata interrotta più volte a causa della pioggia e successivamente sospesa per oscurità. Dopo le pause, si è reso necessario il cambio di campo, complicando ulteriormente lo svolgimento dell’incontro. Alla fine, Arnaldi ha concluso il suo match con una sconfitta.

Il ritardo per pioggia prima, poi la sospensione per oscurità, infine il cambio di campo e la conclusione: il match tra l’azzurro Matteo Arnaldi ed il kazako Alexander Shevchenko, valido per il primo turno dell’ ATP Masters 1000 di Miami, va al kazako, che si impone con il punteggio di 7-6 (5) 6-7 (5) 6-2 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco effettivo. Per Shevchenko al secondo turno ci sarà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8. Nel primo set Arnaldi sciupa tre palle break consecutive nel sesto game, nel quale si fa recuperare dallo 0-40. Non ci sono altri break point nel parziale e si scivola rapidamente verso il tiebreak: l’azzurro scappa sul 3-1, ma si fa riacciuffare sul 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Miami 2026, Matteo Arnaldi esce al primo turno contro il kazako Alexander Shevchenko Articoli correlati ATP Miami 2026, interrotto per oscurità il match tra Matteo Arnaldi ed Alexander ShevchenkoIl ritardo per pioggia prima, la sospensione per oscurità poi: non si conclude il match tra l’azzurro Matteo Arnaldi ed il kazako Alexander... LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro il temibile kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Contenuti e approfondimenti su Matteo Arnaldi Temi più discussi: Live Matteo Arnaldi - Alexander Shevchenko - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/03/2026; Arnaldi, un 2026 tormentato dagli infortuni: l’azzurro ci riprova a Miami; Masters 1000 Miami, 6 italiani in main draw: il tabellone; Atp Indian Wells, oggi il sorteggio con 5 italiani: la GUIDA. ATP Miami 2026, interrotto per oscurità il match tra Matteo Arnaldi ed Alexander ShevchenkoIl ritardo per pioggia prima, la sospensione per oscurità poi: non si conclude il match tra l'azzurro Matteo Arnaldi ed il kazako Alexander Shevchenko, ... oasport.it Atp Miami, gli italiani in campo oggiQuattro nel maschile, due nel femminile: saranno sei gli italiani protagonisti in questo venerdì a Miami. Per quanto riguarda gli uomini, oltre a Berrettini, in campo anche Matteo Arnaldi per il primo ... ilfattoquotidiano.it Matteo Arnaldi salva MATCH POINT contro Shevchenko sul 5-3 del secondo set e strappa il servizio. L'incontro viene però interrotto per oscurità sul punteggio di 5-5 nel secondo parziale. Si riprenderà domani! x.com Tanta Italia in campo venerdì, da Jasmine Paolini a Flavio Cobolli, passando per Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi facebook