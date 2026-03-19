In casa Milan si parla già di un possibile nuovo acquisto per la prossima stagione, con Allegri che potrebbe accogliere un giocatore che ha scritto la storia del Napoli. La società sta valutando questa opzione come primo rinforzo per rafforzare la squadra, mentre le trattative sono in corso e si attendono sviluppi ufficiali. La scelta potrebbe rappresentare un cambio di strategia nel mercato dei rossoneri.

Colpo di scena in casa Milan in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo rossonero. Mancano ancora nove giornate alla fine del campionato e c’è una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare, ma in casa Milan si monitora con attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Max Allegri. Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it L’obiettivo del direttore sportivo Tare è un difensore centrale di esperienza e affidabile – e secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Milan sarebbe quello di Kim Min-jae, classe ’96 del Bayern Monaco e della nazionale sudcoreana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Allegri può abbracciare un top che ha scritto la storia del Napoli

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