Paolo Hendel, attore e comico, ha espresso la sua felicità nel vedere pioggia quando si trova con il suo amico Carcarlo Pravettoni. Hendel ha detto di trovare divertente chi lo fa ridere, citando Totò e i bambini come esempi. La sua parlantina rimane vivace come sempre, ricordando i tempi in cui criticava il politicamente corretto con il suo stile diretto e ironico.

Firenze, 19 aprile 2026 – La parlantina è la stessa di sempre, di quando la lira s’impenna(va) e il suo Carcarlo Pravettoni prendeva a picconate il politicamente corretto analogico. Guizzante come un’anguilla, bonario e ficcante, Paolo Hendel è un comico anomalo nella prolifica nidiata toscana. La fiancheggia al massimo, ne ha sì i lampi dissacranti ma ci aggiunge una gamma espressiva più istrionica, da palcoscenico. Hendel, 74 anni. Com’è andata finora? “Se penso che fino a 30 anni non sapevo cosa avrei fatto nella vita, devo dire che tutto sommato non mi è andata male”. PRESSPHOTO Firenze Paolo Hendel al teatro Puccini. Foto Tania BucciNew Press Photo E da ora in poi che si aspetta? “Chi lo sa, c’è da aspettarsi di tutto, nel bene e nel male.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paolo Hendel, il cuore d’oro di Pravettoni: “Sono felice quando fuori piove. Chi mi fa ridere? Totò e i bimbi”

Notizie correlate

Milan, Adani: “Quando Modric fa gol mi batte il cuore e mi sorride l’anima”Nell'ultimo turno di campionato il Milan ha sconfitto il Pisa per 2-1 nella sfida della 'Cetilar Arena', raggiungendo quota 53 punti.

Leggi anche: Indian Wells 2026, Sinner: “Un risultato che mi fa davvero felice, mi sono allenato duramente”

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Paolo Hendel, il cuore d’oro di Pravettoni: Sono felice quando fuori piove. Chi mi fa ridere? Totò e i bimbi; I 30 anni del Ciclone, festa nella location Laterina. Pieraccioni: 'Ci si vede tutti li e si brinda col ramato!'.

Paolo Hendel: Su eBay si trovano la protesi dell’anca in policarbonato e lo sfintere in alluminio anodizzatoDue giganti del teatro satirico, Paolo Hendel e Gioele Dix, un nuovo spettacolo interpretato da Hendel con la regia di Dix in collaborazione con marco Vicari. E’ Fuga da via Pigafetta, commedia ... 105.net

Paolo Hendel compie 74 anni: gli inizi in teatro, il successo di CarCarlo Pravettoni, cosa fa oggi, 7 segretiPaolo Hendel è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Si sa che è sposato e che lui e sua moglie Valeria hanno avuto una figlia, Marta: «Sono un primiparo attempato (ho avuto mia ... corriere.it

Il Corriere Fiorentino Paolo Hendel ricorda Riondino: «Caro David, grazie a quel pomodoro spiaccicato in faccia mi hai insegnato la strada da seguire» di Edoardo Semmola 31 marzo 2026 Il comico fiorentino ricorda l'amico e collega scomparso domenica a facebook