Un sindaco di un comune milanese ha proposto una tassa annuale di 20 euro per ogni animale domestico in famiglia senza figli. La tassa si rivolge alle famiglie che possiedono animali e non hanno figli, con i ricavi destinati a chi ha figli. La proposta ha suscitato discussioni tra residenti e associazioni di categoria. La misura mira a finanziare le famiglie con figli, ma non è ancora stata approvata.

Fa discutere la proposta-provocazione del sindaco del comune milanese San Giorgio Sul Legnano, Claudio Ruggeri: tassa sul cane da 20 euro all’anno per ogni animale domestico posseduto, in favore delle famiglie che hanno figli. Ruggeri ha così spiegato il perché di questa mossa: “Vediamo sempre più spesso giovani coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia, forse perché meno impegnativo o, forse, per timore del futuro. Ognuno è libero chiaramente di fare ciò che desidera, ci mancherebbe. Però dubito che il Labrador di casa vi possa, un giorno, pagare la pensione. Lo farà sicuramente il figlio o la figlia di qualcun altro, che dovrà pagarla indistintamente sia ai propri cari che l’hanno messo al mondo sia a chiunque altro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il labrador non vi pagherà la pensione. Tassa di 20 euro a famiglie senza figli, ma con animali in casa. Il ricavato va a chi ha figli”: così il sindaco di San Giorgio su Legnano

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