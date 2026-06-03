Briciola, la cagnolina dei Carabinieri, ha partecipato per l’ultima volta alla parata del 2 giugno lungo i Fori Imperiali. Dopo 13 anni di servizio, con uno sguardo vivace e un passo trotterellante, portava ancora la gualdrappa tricolore sul dorso. La mascotte della Fanfara del Quarto Reggimento a cavallo ha concluso la sua carriera, lasciando il servizio attivo.

Sguardo vispo, passo svelto e trotterellante e gualdrappa tricolore sul dorso, Briciola, la cagnolina mascotte della Fanfara del Quarto Reggimento Carabinieri a cavallo, ha partecipato per l’ultima volta alla parata del 2 giugno 2026 lungo i Fori Imperiali. Dopo 13 anni di onorato servizio, la piccola meticcia si appresta ad andare in pensione, lasciando un vuoto difficile da colmare tra i suoi commilitoni e nel cuore degli italiani che l’hanno vista crescere accanto alle uniformi impeccabili dell’Arma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @fanfara4rgtacavallo Nata il 5 giugno 2013, proprio nell’anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Briciola è stata regalata al Quarto Reggimento da una famiglia il cui bambino frequentava l’ippoterapia presso la caserma Salvo D’Acquisto di Roma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Chi è Briciola, la cagnolina dei Carabinieri che ha commosso il 2 giugno: dopo 13 anni va in pensione

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L'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione

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2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensioneIl 2 giugno si svolge l’ultima parata con Briciola, la mascotte dei Carabinieri che va in pensione.

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In foto a sinistra vediamo chi da dodici anni con serietà ed abnegazione rende onore alla #Repubblica italiana. A destra invece c'è la patriota de noartri visibilmente annoiata #briciola #meloni #festadellarepubblica #2giugno #ultimasfilata x.com

È passato più di un anno. Per favore, solo una briciola di informazioni reddit

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