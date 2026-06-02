Il 2 giugno si svolge l’ultima parata con Briciola, la mascotte dei Carabinieri che va in pensione. La figura, presente in numerosi eventi pubblici e manifestazioni, lascia il servizio dopo diversi anni. La cerimonia si tiene in una caserma, con ufficiali e militari presenti. Briciola, un costume rappresentante un cane, ha accompagnato le attività dell’Arma in occasioni ufficiali e di pubblica partecipazione. La mascotte non sarà più impiegata nelle future iniziative pubbliche.

È il 3 febbraio del 2015. Un giorno speciale. È infatti il giorno dell'insediamento del Presidente della Repubblica Italiana. La tensione e il rigore, sul piazzale interno del Palazzo del Quirinale, sono palpabili. D'altro canto, l'insediamento del nuovo Presidente di un Paese, non è qualcosa che capita tutti i giorni. L'auto presidenziale entra dal portone. Qualche secondo ancora ed ecco scendere il nuovo, illustre inquilino, Sergio Mattarella. Ad accoglierlo, oltre alle massime istituzioni, anche e soprattutto rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri. Tra questi ultimi, poi, un personaggio del tutto singolare che però, con i Carabinieri, se si eccettua la statura, dimostra una certa familiarità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - 2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione

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L'ultima parata di Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione

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Paolo Esposito, il comandante dei carabinieri va in pensione: con l'Arma un matrimonio lungo 36 anniDopo 36 anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, il comandante della stazione di Vejano si appresta a lasciare il servizio e andare in pensione.

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Nella sua lunga carriera ha salutato Presidenti della Repubblica e capi di governo. Domani sarà la sua ultima #parata del 2 giugno. Parliamo di Briciola, la #cagnolina #mascotte dei #Carabinieri a cavallo, che compie 13 anni e va in pensione. #Tg1 Silvia Bal x.com

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