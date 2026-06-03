Briciola, la mascotte dei Carabinieri molto amata sul web, si ritira. La cagnolina ha partecipato alla sua ultima sfilata, indossando la sua mantella d’ordinanza e camminando con passo deciso. Non è più in servizio, ma il suo ruolo di simbolo dell’Arma rimane impresso. La sua presenza ha accompagnato numerosi eventi pubblici, diventando un punto di riferimento per il pubblico e i militari.

Sguardo deciso, passo sicuro, avvolta nella sua inseparabile mantella d’ordinanza. Briciola, piccola di stazza ma immensa di carisma, è molto più di una semplice mascotte: è diventata un simbolo affettuoso e riconoscibile dell’Arma dei Carabinieri. La cagnolina della Fanfara del Quarto Reggimento Carabinieri a cavallo si prepara a vivere il suo ultimo grande momento di gloria pubblica: la sfilata del 2 giugno 2026 ai Fori Imperiali, in occasione della Festa della Repubblica che celebra gli ottant’anni dalla sua fondazione. Dopo tredici anni di onorato servizio, Briciola va in pensione. Una carriera straordinaria per una meticcia che nel 2014, quando aveva appena un anno, venne donata ai Carabinieri a cavallo da un bambino che svolgeva attività di ippoterapia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Briciola va in pensione: l’ultima sfilata della cagnolina più amata dal web e mascotte dei Carabinieri

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L'ultima sfilata della cagnolina Briciola: la mascotte dei carabinieri va in pensione

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