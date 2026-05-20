Una madre ha riferito di aver rimosso il pannolino alla propria bambina di due anni e mezzo, che si avvicina ai tre anni, e ha espresso preoccupazione per il fatto che la bambina trattiene la pipì. La donna chiede consigli su come affrontare questa fase, dopo aver deciso di eliminare il pannolino per la prima volta. La situazione riguarda le abitudini di orario e di svuotamento della vescica della bambina, che al momento non ha ancora mostrato segnali di essere pronta per il momento di fare la pipì senza aiuto.

Salve, oggi è la prima volta che tolgo il pannolino a mia figlia di 2 anni e mezzo (a luglio ne fa 3). Volevo sapere se fosse normale che per quasi 6 ore non ha fatto pipì, mi dice che scappa ma appena si siede sul vasino non fa nulla! Cosa posso fare? Buongiorno signora, durante i primi giorni senza pannolino è piuttosto comune che i bambini trattengano la pipì, anche per diverse ore. Si tratta di una fase di adattamento: il bambino percepisce lo stimolo ma non riesce ancora a rilassarsi sul vasino. Il fatto che segnali il bisogno è già un passo importante. In questi casi è utile proporre il vasino con serenità, senza forzature, creando un ambiente tranquillo e rassicurante. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Da quando ha tolto il pannolino, mia figlia trattiene la pipì: cosa posso fare?”

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