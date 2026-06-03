Dopo la partenza di Vlahovic, la Juventus sta valutando diversi candidati per il ruolo di attaccante. Tra i nomi presi in considerazione ci sono giocatori provenienti da campionati esteri e nazionali, con una preferenza per profili giovani e di esperienza internazionale. La scelta sarà influenzata da fattori tecnici, economici e dal budget a disposizione. La società ha avviato le trattative per individuare il sostituto più adatto, senza ancora ufficializzare alcuna firma.

di Francesco Spagnolo Con Vlahovic ormai lontano dalla Juventus, è iniziata la caccia al sostituto di Vlahovic. Ecco i pro e i contri dei nomi valutati. Con la fumata nera sul rinnovo di Dusan Vlahovic, è già partito il valzer dei totonomi per scovare il centravanti che raccoglierà l’eredità del serbo a partire dalla prossima stagione. In cima alla lista dei desideri della dirigenza spicca il profilo di Randal Kolo Muan i. L’attaccante francese ha scalato rapidamente le gerarchie nel gradimento della Juventus, anche perché si tratta di un profilo che conosce già le dinamiche del club e, almeno fino a questo momento, non presenta particolari controindicazioni che possano frenare l’affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi deve essere il sostituto di Vlahovic alla Juve? I pro e i contro dei nomi valutati dai bianconeri

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