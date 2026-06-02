La Juventus sta considerando l’ipotesi di ingaggiare il portiere argentino, Dibu Martinez. Attualmente, si tratta di una proposta ancora in fase di valutazione e non ci sono conferme ufficiali. La società bianconera sta analizzando questa possibilità, mentre sono stati esaminati anche altri nomi per il ruolo di portiere. La trattativa rimane aperta, ma non ci sono dettagli definitivi o accordi già raggiunti.

di Francesco Spagnolo Dibu Martinez alla Juve, i bianconeri ragionano sul portiere argentino. Per il momento si tratta di una ipotesi da seguire con attenzione. Le grandi manovre della Juventus per assicurarsi un nuovo guardiano della porta continuano a infiammare le sessioni di calciomercato. La dirigenza bianconera, mossa dalla precisa volontà di regalare al tecnico Luciano Spalletti un elemento di assoluto spessore, sta setacciando il panorama europeo alla ricerca dell’occasione ideale. Tramontata in modo definitivo la pista che avrebbe dovuto condurre il brasiliano Alisson a Torino, gli uomini mercato del club piemontese si vedono costretti a virare su profili alternativi e uno di questi è sicuramente Martinez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dibu Martinez alla Juve: portiere offerto ai bianconeri. La posizione della Vecchia Signora e gli altri nomi valutati

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