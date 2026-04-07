Nunez Juve il centravanti uruguaiano è uno dei nomi seguiti dai bianconeri per l’attacco Le ultimissime

Il club sta monitorando attentamente le possibilità di rinforzo nel reparto offensivo e ha individuato nel centravanti uruguaiano uno dei profili più interessanti. Le trattative sono in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali riguardo a un eventuale accordo. La società valuta diverse opzioni per completare la rosa in vista delle prossime competizioni, con particolare attenzione alle caratteristiche e alle prestazioni del giocatore.

di Angelo Ciarletta Nunez Juve, il centravanti uruguaiano è uno dei nomi seguiti dalla Vecchia Signora per rinforzare l’attacco. Le ultimissime novità. La Juve osserva con attenzione le dinamiche del mercato internazionale, alla ricerca di profili in grado di innalzare il tasso tecnico del reparto avanzato. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, ci sono due nomi da monitorare con estrema attenzione per la prossima estate: l’attaccante uruguaiano Darwin Nunez, e Nicolas Jackson, punta destinata a tornare al Chelsea. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’attaccante uruguaiano ha espresso una chiara attrazione verso il campionato italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nunez Juve, il centravanti uruguaiano è uno dei nomi seguiti dai bianconeri per l’attacco. Le ultimissime Zirkzee alla Juve, l’olandese resta un obiettivo per l’attacco. Le ultimissime sull’olandese e sulle possibili mosse dei bianconeriPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Ultimissime Juve LIVE: pareggio amaro contro il Sassuolo, le pagelle dei bianconeridi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Temi più discussi: Juventus, rispuntano Lukaku e Darwin Nunez: blitz alla Continassa del figlio di Simone Inzaghi; Sorpresa Lukaku, è sulla lista mercato Juve! Vlahovic allo sprint, ma il preferito è…; L'occhio Juve... allo Stadium: Maxi tentazione per Spalletti, la non priorità e Nunez a un quarto!; Nunez Juventus, sondaggio per il centravanti dell'Al Hilal!. Mercato Juventus, spunta Darwin Nunez: sondaggio per il centravanti uruguaianoLa Juventus inizia a muoversi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e lo fa con un occhio attento alle opportunità. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la dirigenza bi ... it.blastingnews.com Sky Sport | La Juventus piomba su Nunez: c’è la prima confermaNunez alla Juventus in vista della prossima stagione: potrebbe essere questo il possibile colpo di scena per quel che ... fantamaster.it L'allenatore bianconero vuole prima assicurarsi il quarto posto. Intanto la Juventus prepara il mercato con Darwin Nunez nel mirino - facebook.com facebook Il contatto con l'agente c'è stato una settimana fa, prima di Algeria-Uruguay. Juve si è informata senza avanzare alcuna proposta, dunque ti direi che è davvero presto. Il problema di Nunez è che guadagna davvero troppo di stipendio. x.com