L’Anpi ci spieghi questa cosa che figuraccia per il Quirinale e Minetti | quindi oggi…

Oggi si discute di una decisione presa dal Presidente della Repubblica riguardo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Secondo quanto riferito, la decisione sarebbe stata basata su alcuni documenti scritti dalla Procura di Milano e dal ministero competente. Questa vicenda ha suscitato molte polemiche, in particolare per la rapidità e le modalità con cui sarebbe stata presa la decisione. La questione resta al centro di molte critiche e interrogativi.

- La cosa che mi sconcerta di più di tutta ‘sta storia della grazia a Nicole Minetti è che, a quanto pare, Mattarella avrebbe preso la decisione sulla base di un paio di foglietti redatti dalla Procura di Milano e poi dal ministero. Una fiducia a cascata, evidentemente mal riposta. Ma davvero il Quirinale non fa manco mezza telefonata per assicurarsi che sia tutto in ordine per un istituto così importante come la concessione della grazia? - Credo che il caso Minetti abbia definitivamente ucciso la Grazia presidenziale. Ma chi si fiderà più di quello che firma il Capo dello Stato dopo ‘sta figuraccia? - Picchiare qualcuno, aggredirlo o insultarlo è sempre da cretini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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