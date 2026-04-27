Oggi si sono verificati diversi episodi pubblici che hanno attirato l’attenzione dei media. Tra questi, le dichiarazioni di alcune figure pubbliche e le frasi pronunciate durante discorsi o incontri pubblici hanno suscitato reazioni e commenti. In particolare, sono state riportate affermazioni forti e provocatorie, con un tono acceso e spesso polemico. La vicenda si inserisce nel più ampio scenario delle tensioni e delle controversie che caratterizzano il panorama politico e sociale.

“Frasi come ‘siete saponette mancate’ o ‘ Hitler ha fatto male a non finire il lavoro ’, urlate contro la Brigata Ebraica durante il corteo, non sono opinioni discutibili: sono violazioni della legge Mancino”, dice il direttore del Museo della Brigata Ebraica, Davide Romano, dopo il folle corteo del 25 aprile. Ora: non so se violino o meno la legge Mancino. Ma ogni volta che a Dongo quattro nostalgici fanno un minimo saluto romano, subito tutti (dico tutti: dal Pd ad Avs) i partiti della sinistra urlano allo scandalo e all’orrore delle recrudescenze neonaziste. Quando invece a evocare Hitler o i forni o cose simili sono gli “antifascisti” in piazza, nessuno dice nulla.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Beppe Sala senza vergogna, Mattarella formato “non vedo-non sento” e Minetti: quindi, oggi…

Notizie correlate

Nicole Minetti graziata da Mattarella, cosa fa oggi e dove vive con l’imprenditore CiprianiNicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Leggi anche: Nicole Minetti, cosa fa oggi l'ex igienista dentale delle «cene eleganti» di Berlusconi, graziata da Mattarella