Che intreccio tra Juve e Atletico | poker di nomi per Nico Gonzalez | CM

Notizia in breve

La Juventus ha stabilito un prezzo per Nico Gonzalez e si è detta disponibile a valutare uno scambio con l'Atletico Madrid. Oltre all’attaccante argentino, ci sono altri quattro nomi coinvolti nelle trattative tra le due società. Gonzalez desidera continuare a giocare sotto la guida di Simeone. La trattativa si concentra sulla possibilità di scambi e trasferimenti, senza che siano stati ancora definiti dettagli specifici.