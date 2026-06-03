Che intreccio tra Juve e Atletico | poker di nomi per Nico Gonzalez | CM

Da calciomercato.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha stabilito un prezzo per Nico Gonzalez e si è detta disponibile a valutare uno scambio con l'Atletico Madrid. Oltre all’attaccante argentino, ci sono altri quattro nomi coinvolti nelle trattative tra le due società. Gonzalez desidera continuare a giocare sotto la guida di Simeone. La trattativa si concentra sulla possibilità di scambi e trasferimenti, senza che siano stati ancora definiti dettagli specifici.

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L’esterno argentino vuole restare alla corte di Simeone: la Juventus fissa il prezzo e apre inoltre a un possibile scambio Asse Juventus-Atletico Madrid? Non c’è solo Nico Gonzalez sul tavolo delle trattative tra le due società in vista della sessione estiva del mercato. Nico Gonzalez, le ultime sul futuro (Ansa) – Calciomercato.it L’obbligo a 32 milioni di euro per il nazionale argentino non è scattato, con i ‘Colchoneros’ che cercano uno sconto considerando che il ‘Cholo’ Simeone vorrebbe confermare in rosa l’ex Fiorentina. La Juve è disposta a venire incontro alle richieste dell’Atletico, ma chiede almeno 25 milioni per Nico Gonzalez per non registrare una minusvalenza a bilancio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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