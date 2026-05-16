Nico Gonzalez verso l’addio definitivo | vicino l’accordo tra Juve e Atletico Tutti i dettagli

Nico Gonzalez sembra essere vicino a lasciare la Juventus. Secondo fonti vicine alle società, c’è un’intesa in fase avanzata tra i bianconeri e l’Atletico Madrid per il trasferimento del giocatore. La trattativa riguarda un trasferimento a titolo definitivo e le parti stanno definendo gli ultimi dettagli. Non sono state fornite ancora le cifre ufficiali dell’accordo né le tempistiche precise del trasferimento. La decisione dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore.

Nico Gonzalez verso l’addio definitivo: vicino l’accordo tra Juve e Atletico. Rinegoziato il prezzo per la cessione dell’argentino. Nico Gonzalez è sempre stato un pupillo di Luciano Spalletti, che fin dai tempi del Napoli perdeva il sonno per studiargli la marcatura adeguata. Al tecnico di Certaldo non sarebbe dispiaciuto allenarlo alla Continassa a luglio, ma le esigenze del bilancio bianconero e i paletti del Financial Fair Play hanno la priorità sulle scelte tecniche. L’esterno argentino, di conseguenza, potrebbe salutare la Juventus in via definitiva prima del ritiro estivo. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nico d’altronde si è integrato alla perfezione all’ Atletico Madrid: è reduce da un’ottima stagione ed è diventato un punto fermo per il Cholo Simeone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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