La Juventus si trova a valutare la prossima operazione di mercato riguardante Nico Gonzalez, con l'Atletico Madrid che ha avanzato una richiesta di sconto. La società bianconera sta analizzando le proprie risorse finanziarie e il budget disponibile per le trattative future, cercando di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. La trattativa si svolge in un momento di attenta pianificazione delle spese, mentre si definiscono le strategie per il mercato estivo.

Torino, 2 maggio 2026 – La Juve fa di conto, con la calcolatrice, su quello che sarà il budget di mercato. Una cifra che potrebbe essere rimpinguata dai ricavi Champions e da qualche cessione o riscatto. Situazioni tutte da valutare e monitorare, anche se qualcuna si sta complicando. Tra Nico Gonzalez e Douglas Luiz erano in ballo circa una cinquantina di milioni di euro, ma né Atletico Madrid né Aston Villa sembrano intenzionate a riscattare i rispettivi giocatori alle cifre prestabilite. Soprattutto da Madrid, dove l’argentino non ha raggiunto il numero minimo di presenze per far scattare l’acquisizione definitiva a 32 milioni di euro. Il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, bivio Nico Gonzalez: l’Atletico chiede lo sconto

Notizie correlate

Nico Gonzalez, l’Atletico chiede lo sconto alla Juve per il riscatto? Le novità dopo l’infortunioCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al...

Juve, Spalletti spinge per Kolo Muani. L’Atletico chiede lo sconto per GonzalezTorino, 24 marzo 2026 – Luciano Spalletti ha deciso: Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani per la Juve del futuro.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo; Niente riscatto! l'Atletico Madrid chiede lo sconto alla Juventus per Nico Gonzalez, i dettagli; Nico Gonzalez-Juve, nuovo scenario: Spalletti può trattenerlo a Torino; Niente riscatti per Douglas Luiz e Nico Gonzalez: la Juve perde circa 60 milioni.

Juventus, Nico Gonzalez crossroads: Atletico Madrid seeks discountJuventus are grappling with Gonzalez's failed redemption: he hasn't made 25 appearances for Atlético Madrid. Madrid has requested a discount. Louis Openda is being sought in the Premier League, with F ... sport.quotidiano.net

Nico Gonzalez-Juve, nuovo scenario: Spalletti può trattenerlo a TorinoIl futuro di Nico Gonzalez potrebbe riservare sviluppi inattesi e la prossima estate rischia di trasformarsi in un nuovo bivio per la Juventus. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’Atletic ... it.blastingnews.com

Sinceri: siete curiosi di vedere Nico Gonzalez con Spalletti Tra Juventus ed Atletico Madrid si riapre la trattativa per Nico Gonzalez, con il club spagnolo che punta a un prezzo attorno ai 25 milioni di euro. Luciano Spalletti, tuttavia, lo considera una risorsa - facebook.com facebook

Sessanta milioni in fumo e due flop da sistemare: Juve, cosa fare con Douglas Luiz e Nico Gonzalez x.com