Che fine ha fatto Goretkza? Doveva andare al Milan adesso chiama la Juve

Il calciatore tedesco, che avrebbe dovuto trasferirsi al Milan, ora è in fase di svincolo tra 27 giorni. Dopo i cambiamenti nella gestione tecnica e societaria del club, il suo futuro resta incerto. La trattativa con il club rossonero si è interrotta, e ora il giocatore ha ripreso a chiamare la Juventus. La sua situazione contrattuale è in attesa di sviluppi.

È uno dei parametri zero più preziosi dell'estate 2026, sembrava destinato alla Serie A, ma da qualche settimana è sparito un po' dai radar: che fine ha fatto Leon Goretzka? Il centrocampista del Bayern Monaco, classe 1995, vedrà il suo contratto scadere tra 27 giorni, ma non ha ancora deciso da dover ripartire. Anche perché, fino a poco più di una settimana fa, il suo destino sembrava ben indirizzato: al Milan di Max Allegri, come primo rinforzo per una rosa attesa dal ritorno in Champions League. Il crollo dei rossoneri e la rivoluzione tecnica e societaria attuata da Gerry Cardinale, però, hanno rimesso tutto in gioco. ... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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