Negli ultimi giorni si diffonde una voce tra tifosi e addetti ai lavori riguardante il futuro di un noto attaccante svedese, ospite storico del Milan. La discussione si concentra sul suo percorso con il club e sulle eventuali decisioni prese dal tecnico che lo ha guidato. Mentre si cercano conferme, il suo ruolo e le recenti vicende legate alla squadra continuano a essere al centro di attenzione nel mondo dello sport.

di Alessio Lento C’è una voce che rimbalza da qualche giorno nelle conversazioni tra tifosi rossoneri e negli ambienti delle cronache sportive, e riguarda un nome che ha segnato epoche intere del Milan. Di una presenza, che presenza sparita dalle scene quotidiane del club, si parla a metà tra il dubbio e la suggestione, soprattutto perché a lanciarla è stato un giornalista conosciuto e seguito su X come Maurizio Pistocchi. Secondo il suo post, ci sarebbe un rapporto complesso tra Zlatan Ibrahimovic e l’attuale allenatore, Massimiliano Allegri, tanto da spingere l’opinione pubblica a chiedersi: dov’è finito lo svedese? Il retroscena su Ibrahimovic.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri lo ha allontanato dal Milan? Che fine ha fatto Zlatan Ibrahimovic: la verità sta venendo a galla

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