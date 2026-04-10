Negli Stati Uniti stanno studiando la relazione tra alimentazione e longevità analizzando il modello del Cilento, una regione italiana nota per la lunga vita dei suoi abitanti. In Italia, la piramide demografica si è invertita, con una popolazione anziana più numerosa rispetto a quella giovane. La terza età sta diventando una realtà sempre più presente nel Paese, portando a riflessioni sui fattori che contribuiscono a questa longevità.

Con la piramide demografica ormai rovesciata, cioè con coloro che invecchiano che sono più di coloro che nascono, in Italia la terza età non è più soltanto un problema di gestione della sanità e della spesa sociale. Ma di opportunità di business e investimenti sul cosiddetto “invecchiamento attivo”, ovvero sull’economia legata alla longevità. Se ne è parlato a Milano, durante il convegno “Longevity economy. Prospettive dell’Age Tech Transatlantic”, promosso dalla AmCham Italy, la American Chamber of Commerce of Italy. Partendo da un “caso di studio” situato molti chilometri più a sud, sulla costa del Cilento. Dove negli anni Cinquanta nacquero gli studi del biologo americano Ancel Keys - in occasione della sua permanenza a Pioppi - sulla dieta mediterranea come chiave per la longevità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cibo e longevità, gli Usa studiano il caso Cilento

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