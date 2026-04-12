Dieta Cilento e longevità | il boom economico che conquista gli USA

A Milano si è parlato del modello alimentare sviluppato negli anni Cinquanta in un piccolo paese del Cilento e della sua influenza sui mercati internazionali, in particolare negli Stati Uniti. L'attenzione si è concentrata sul potenziale economico legato all'aumento della durata della vita media, con un focus sui possibili sviluppi e opportunità di business derivanti da questa tendenza. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore alimentare e della salute.

A Milano si è discusso del potenziale economico generato dall’allungamento della vita media, analizzando come il modello alimentare nato negli anni Cinquanta a Pioppi, nel Cilento, stia influenzando nuovi mercati tra Italia e Stati Uniti. Il convegno organizzato dalla AmCham Italy ha tracciato un percorso che va dalla ricerca biologica di Ancel Keys fino alle moderne tecnologie digitali per la salute. Il punto di partenza di questa evoluzione risiede nelle ricerche condotte decenni fa dal biologo americano proprio sulla costa campana, dove venne identificata la dieta mediterranea come pilastro per una vita lunga e sana. Oggi quel paradigma...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dieta Cilento e longevità: il boom economico che conquista gli USA Cibo e longevità, gli Usa studiano il caso CilentoCon la piramide demografica ormai rovesciata, cioè con coloro che invecchiano che sono più di coloro che nascono, in Italia la terza età non è più... Leggi anche: Il Cilento si fa green con ‘VERDE PARCO Expo 2026’ – 1^ edizioneTradizione, Innovazione e Dieta Mediterranea Dal 24 al 26 aprile 2026 c/o Velina Shopping Center – Castelnuovo Cilento (Sa)