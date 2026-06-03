In Italia sono stati individuati beni per circa 3,9 miliardi di dollari sospetti legati al chavismo. La rete di Maduro avrebbe nascosto questi beni attraverso operazioni complesse e strutture offshore. Le autorità stanno analizzando le modalità di occultamento e i dettagli dei beni sequestrati. La verifica riguarda soprattutto proprietà immobiliari e conti bancari all’estero. Le indagini sono in corso per chiarire la provenienza e la proprietà di questi asset.

Quali beni sospetti sono stati individuati proprio in Italia? Come ha fatto la rete di Maduro a nascondere miliardi? Chi gestisce i flussi finanziari della compagnia petrolifera Pdvsa? Quanto denaro pubblico è stato effettivamente recuperato dagli Stati Uniti??? In Breve 719 asset monitorati in 21 nazioni tra il 2009 e il 2026 287 beni sequestrati e 423 congelati o in attesa di confisca Pamela Bondi ha sequestrato 700 milioni di dollari ad agosto 2025 274 sequestri registrati ne . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chavismo: 3,9 miliardi di dollari in beni sospetti sotto indagine

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