Chavismo | 3,9 miliardi di dollari in beni sospetti sotto indagine
In Italia sono stati individuati beni per circa 3,9 miliardi di dollari sospetti legati al chavismo. La rete di Maduro avrebbe nascosto questi beni attraverso operazioni complesse e strutture offshore. Le autorità stanno analizzando le modalità di occultamento e i dettagli dei beni sequestrati. La verifica riguarda soprattutto proprietà immobiliari e conti bancari all’estero. Le indagini sono in corso per chiarire la provenienza e la proprietà di questi asset.
Quali beni sospetti sono stati individuati proprio in Italia? Come ha fatto la rete di Maduro a nascondere miliardi? Chi gestisce i flussi finanziari della compagnia petrolifera Pdvsa? Quanto denaro pubblico è stato effettivamente recuperato dagli Stati Uniti??? In Breve 719 asset monitorati in 21 nazioni tra il 2009 e il 2026 287 beni sequestrati e 423 congelati o in attesa di confisca Pamela Bondi ha sequestrato 700 milioni di dollari ad agosto 2025 274 sequestri registrati ne . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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