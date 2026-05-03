Raid armati e sospetti intrecci | quattro episodi sotto indagine

Nell’area tra Gricignano di Aversa e Carinaro si sono verificati negli ultimi mesi quattro episodi violenti che sono ora al centro di indagini da parte della magistratura. Si tratta di raid armati e sospetti collegamenti tra diversi episodi di violenza. Le autorità stanno analizzando i dettagli di ciascun episodio per chiarire le dinamiche e le eventuali relazioni tra i fatti.

Un’escalation di episodi violenti scuote l’area tra Gricignano di Aversa e Carinaro, dove negli ultimi mesi si sono registrati almeno quattro gravi fatti finiti ora al vaglio della magistratura. Dall’incendio di un carro allegorico avvenuto lo scorso ottobre, ai colpi d’arma da fuoco esplosi.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Intelligence, fondi e appalti sotto indagine: sospetti su rapporti diretti tra servizi e impreseDopo le indagini sulla Squadra Fiore, l'ex vicepresidente dell'Aisi, Giuseppe Del Deo, resta nel mirino degli inquirenti. Caso Rogoredo, sotto indagine altri quattro agenti. Le accuse...Quattro poliziotti sono stati indagati dalla Procura di Milano "per favoreggiamento e omissione di soccorso" di Abdherraim Mansouri, ucciso da un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Calabria, sparatorie in stile far west: tre in carcere. Raid armati e sospetti intrecci: quattro episodi sotto indagineColpi di pistola contro attività e abitazioni, possibile svolta antimafia. Interrogazione in Regione e ipotesi commissione d’accesso ... casertanews.it Raid contro Malinconico, una persona indagata e tre sospettati per l’aggressioneAVELLINO- La svolta nelle indagini di Polizia e Procura sul brutale pestaggio dell’architetto Nello Malinconico, avvenuto nella prima serata del giovedì santo nel parcheggio di un supermercato di Via ... irpinianews.it