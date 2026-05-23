Zapatero sotto indagine | sospetti affari con Maduro e società a Dubai

Zapatero è sotto indagine per sospetti di aver avuto rapporti con il governo di Maduro e società a Dubai. Le autorità stanno esaminando il contenuto delle valigie diplomatiche arrivate da Caracas nel 2020. Si indaga anche sulla relazione tra le società di Dubai e i contatti di Zapatero. Le indagini si concentrano su possibili accordi economici e trasferimenti di denaro tra le parti coinvolte. Nessuna accusa formale è stata ancora formulata.

? Domande chiave Cosa contenevano le valigie diplomatiche arrivate da Caracas nel 2020?. Come sono collegate le società di Dubai ai contatti di Zapatero?. Chi ha influenzato il cambio di rotta della Spagna verso Maduro?. Quali conseguenze avrà l'inchiesta sulla stabilità del governo Sánchez?.? In Breve Delcy Rodríguez arrivò a Madrid nel gennaio 2020 incontrando il ministro José Luis Ábalos.. Zapatero ha effettuato 38 viaggi in Venezuela a partire dall'anno 2015.. L'inchiesta indaga flussi finanziari tra società spagnole e società situate a Dubai.. Il governo Sánchez distaccò Juan Guaidó dopo l'accordo con Podemos nel 2019..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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