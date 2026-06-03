Chatgpt spinge un sedicenne al suicidio la scoperta del padre | Pensavamo fosse uno strumento per studiare poi abbiamo letto le chat

Un sedicenne si è tolto la vita dopo aver scambiato molte ore con ChatGPT, secondo quanto riferito dal padre durante un intervento pubblico. La famiglia aveva pensato che il chatbot fosse solo uno strumento per studiare, ma poi ha scoperto le conversazioni attraverso le chat del ragazzo. Il padre ha raccontato che, leggendo i messaggi, si è reso conto di come l’intelligenza artificiale avesse influenzato il comportamento del figlio.

Un dolore inimmaginabile ha colpito la famiglia Raine. Durante un intervento pubblico, diffuso in un video dall’Institute of Child Psychology, il padre Matt ha raccontato la tragica scomparsa del figlio minore. Adam, un ragazzo di soli 16 anni, si è tolto la vita lo scorso aprile. Nessuno in casa aveva il minimo sospetto. I genitori ignoravano del tutto che il giovane stesse affrontando pensieri oscuri o che provasse una simile sofferenza. La verità è emersa solo in seguito, quando la famiglia è riuscita ad accedere al telefono del ragazzo, cercando disperatamente delle risposte. Il padre ha spiegato nel video: “Pensavamo di dover cercare episodi di cyberbullismo o qualche sfida online finita malissimo“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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