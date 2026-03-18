Una pasticceria di Matera, “Note di Gusto”, ha pubblicato su Instagram una foto di una torta decorata con una svastica e il simbolo delle SS in occasione di un compleanno. L’azienda ha successivamente presentato delle scuse, spiegando che si trattava di uno scherzo. La pubblicazione ha scatenato una forte reazione pubblica e polemiche sui social media.

Una pasticceria di Matera, la “Note di Gusto”, è finita al centro di una dura polemica nazionale dopo aver realizzato e pubblicato su Instagram la foto di una torta decorata con una svastica e il simbolo delle SS. Il dolce, commissionato per il diciannovesimo compleanno di un ragazzo di nome Antonio, presentava i vessilli del regime hitleriano su uno sfondo rosso e bianco, scatenando l’immediata indignazione degli utenti del web. Il titolare dell’attività si è scusato pubblicamente, parlando di un errore dettato dalla leggerezza e dalla mancata comprensione del significato politico dei simboli richiesti dal cliente. Visualizza questo post... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Pasticceria di Matera prepara torta con la svastica per un compleanno, poi le scuse: “Pensavamo a uno scherzo”

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