I nonni di un bambino di sei mesi, ora indagati per concorso in tentato infanticidio insieme alla figlia di 31 anni, hanno depositato dichiarazioni scritte presso la procura di Forlì. Nelle loro testimonianze hanno affermato di aver creduto che il bambino fosse al sicuro. La vicenda riguarda l’abbandono del neonato, e le dichiarazioni sono state rese nel quadro di un’indagine in corso. La procura sta raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Hanno rilasciato dichiarazioni scritte, depositate in procura a Forlì, i nonni del bimbo di 6 mesi, indagati per concorso in tentato infanticidio assieme alla figlia 31enne. Marito e moglie hanno detto di non aver assistito al parto della figlia, la cesenate che, subito dopo aver dato alla luce il suo bambino, ha abbandonato il neonato vicino a un cassonetto della spazzatura. Lasciato in strada, in una fredda notte di ottobre, avvolto da una copertina di lana. Il bimbo ora sta bene, è stato affidato a una famiglia che si prenderà cura di lui e si sta procedendo con l’adozione. Ora sarà il pubblico ministero Susanna Leonarduzzi a valutare se sussistono o meno responsabilità in capo ai nonni e alla stessa mamma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bebè abbandonato, i nonni dal pm: "Pensavamo che fosse al sicuro..."

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BAMBINO ABBANDONATO IN MEZZO ALLA NEVE

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