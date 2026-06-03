Charles Leclerc continuerà a correre per la Ferrari nelle prossime stagioni di Formula 1, con un rinnovo di contratto che durerà fino alla fine della carriera. La decisione è stata comunicata dal team e riguarda il pilota monegasco, che ha firmato un accordo a lungo termine. Non sono stati resi noti dettagli economici o altre specifiche relative alla durata esatta del contratto. La conferma ufficiale è arrivata attraverso comunicati del team.

Un rinnovo a vita con la Ferrari,: nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Il rinnovo pluriennale dell'accordo con il pilota monegasco, alla Rossa dal 2019, è stato annunciato dalla stessa Scuderia del Cavallino. "Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari che per me è molto più di un team - ha commentato il 28enne "Principino" -. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Charles Leclerc, rinnovo "a vita" con la Ferrari: cosa c'è dietro una scelta clamorosa

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LECLERC a VITA in FERRARI: la vera vittoria è il Cuore

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