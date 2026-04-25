Ieri pomeriggio, il pilota di Formula 1 è arrivato all’aeroporto di Biella a bordo del suo jet privato. L’evento ha attirato l’attenzione di diverse persone che si trovavano nei pressi dello scalo. Non sono stati comunicati dettagli sul motivo dell’arrivo o sul soggiorno del pilota nella zona. Nessuna altra persona o dettaglio è stato reso pubblico in merito a questa visita.

? Cosa sapere Charles Leclerc è atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto di Biella con il suo jet privato.. Il volo dal sud della Francia ha attirato l'attenzione di appassionati e residenti locali.. Il pilota di Formula 1 Charles Leclerc è atterrato ieri pomeriggio presso l’aeroporto di Biella con il suo velivolo privato Pilatus Pc-12 Ngx, arrivando direttamente dalla città di Nizza. L’arrivo del campione nel territorio biellese ha destato una forte curiosità tra i presenti, che hanno seguito con attenzione la manovra del velivolo. Il volo privato ha collegato la zona del Piemonte con il sud della Francia, portando il volto noto delle corse automobilistiche proprio nelle nostre terre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Charles Leclerc vola su Biella: l’arrivo del pilota F1 con il suo jet

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