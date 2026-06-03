Il contratto tra Charles Leclerc e la scuderia Ferrari è stato rinnovato, segnando una continuazione del rapporto tra il pilota e la squadra. Leclerc, molto apprezzato dai tifosi, non ha ancora ottenuto vittorie significative con il team. La decisione di proseguire insieme avviene mentre il pilota affronta pressioni legate alle aspettative di miglioramenti nelle prestazioni. La firma del nuovo accordo conferma l’intenzione di mantenere il pilota nel progetto a lungo termine.

Il rinnovo tra Charles Leclerc e Ferrari non è soltanto la conferma di un contratto. È una scelta di campo, quasi una d ichiarazione di fedeltà sportiva in un momento in cui la Formula 1 tende sempre più a essere un gioco di equilibri precari, cicli tecnici e opportunità che si aprono e si chiudono rapidamente. Il monegasco resta a Maranello dopo otto stagioni in rosso, con un curriculum che racconta tanto talento quanto pazienza. Non aveva il bisogno di rinnovare subito, considerando che non era in scadenza, ma ha voluto lanciare un messaggio insieme al suo team: noi ci siamo e andiamo avanti insieme. I numeri lo collocano già nella storia del Cavallino: è il secondo pilota Ferrari per gare disputate ( 176 ) e pole ( 27 ), dietro soltanto a Michael Schumacher. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Charles Leclerc e il rischio di scegliere ancora Ferrari: un pilota amatissimo ma mai vincente

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