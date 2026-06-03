Cesena | bando per affidare la cura del verde ai privati

Notizia in breve

Un bando è stato aperto a Cesena per affidare ai privati la gestione di alcune aree verdi e rotatorie cittadine. Le aziende interessate potranno proporre soluzioni per integrare pubblicità nelle rotatorie stradali, seguendo le modalità specificate nel documento. La procedura mira a coinvolgere i privati nella cura del verde pubblico e nell’installazione di pubblicità, con dettagli sui criteri di selezione e le aree interessate.