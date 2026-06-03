Cesena | bando per affidare la cura del verde ai privati
Un bando è stato aperto a Cesena per affidare ai privati la gestione di alcune aree verdi e rotatorie cittadine. Le aziende interessate potranno proporre soluzioni per integrare pubblicità nelle rotatorie stradali, seguendo le modalità specificate nel documento. La procedura mira a coinvolgere i privati nella cura del verde pubblico e nell’installazione di pubblicità, con dettagli sui criteri di selezione e le aree interessate.
Quali aree verdi e rotatorie potranno essere gestite dai privati?. Come potranno le aziende integrare la pubblicità nelle rotatorie stradali?. Per quanto tempo dureranno i contratti di sponsorizzazione assegnati?. Cosa potranno fare concretamente le imprese oltre alla semplice manutenzione?.? In Breve Contratti da 5 a 9 anni con limite di due aree per azienda.. Scadenza domande tramite modulo online sul sito comunale entro il 30 giugno.. Possibilità di inserire cartelli pubblicitari nelle rotatorie secondo nuovo Codice della strada.. Modello gestionale basato su precedenti esperienze di sponsorizzazione del 2012 e 2014.. Il Comune di Cesena apre il bando per la cura del verde pubblico attraverso la sponsorizzazione privata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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