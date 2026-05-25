Rivoluzione Milan Moretto conferma | Ecco chi andrà via poi l’annuncio sul nuovo direttore sportivo

Da pianetamilan.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Casa Milan, il direttore sportivo ha confermato che alcuni giocatori potrebbero lasciare la squadra nelle prossime settimane. È stato annunciato anche un cambio alla guida del settore sportivo, con l’arrivo di un nuovo direttore. La situazione sta creando tensione tra i tifosi e i media, mentre le decisioni ufficiali sono attese nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui dettagli delle cessioni o sui nomi coinvolti.

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La sconfitta contro il Cagliari ha sancito il fallimento del progetto sportivo del Milan. I rossoneri sono rimasti fuori dalla Champions League, obiettivo dichiarato dall'inizio della stagione e buttato via all'ultima giornata, certificando un disastro su tutti i fronti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il proprietario Gerry Cardinale sarebbe pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione, volta al licenziamento di una grossa fetta dell'organigramma. A confermare le indiscrezioni lanciate da Pianeta Milan è stato Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato si è espresso sul terremoto in corso, indicando quali siano le figure destinate a lasciare il club, chi sarà confermato e chi potrebbe arrivare per rilanciare il progetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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