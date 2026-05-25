In Casa Milan, il direttore sportivo ha confermato che alcuni giocatori potrebbero lasciare la squadra nelle prossime settimane. È stato annunciato anche un cambio alla guida del settore sportivo, con l’arrivo di un nuovo direttore. La situazione sta creando tensione tra i tifosi e i media, mentre le decisioni ufficiali sono attese nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui dettagli delle cessioni o sui nomi coinvolti.

La sconfitta contro il Cagliari ha sancito il fallimento del progetto sportivo del Milan. I rossoneri sono rimasti fuori dalla Champions League, obiettivo dichiarato dall'inizio della stagione e buttato via all'ultima giornata, certificando un disastro su tutti i fronti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il proprietario Gerry Cardinale sarebbe pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione, volta al licenziamento di una grossa fetta dell'organigramma. A confermare le indiscrezioni lanciate da Pianeta Milan è stato Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato si è espresso sul terremoto in corso, indicando quali siano le figure destinate a lasciare il club, chi sarà confermato e chi potrebbe arrivare per rilanciare il progetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivoluzione Milan, Moretto conferma: “Ecco chi andrà via”, poi l’annuncio sul nuovo direttore sportivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Direttore sportivo Milan, Di Marzio: “RedBird valuta Behzani”. Ecco perché e chi èIl direttore sportivo del Milan, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, sarebbe oggetto di valutazione da parte di RedBird, la proprietà...

Direttore sportivo Milan, Di Marzio: “RedBird valuta Bezhani”. Ecco perché e chi èIl direttore sportivo del Milan è al centro di un'indiscrezione riguardante il possibile ingresso di Viktor Bezhani nella dirigenza.

Temi più discussi: Milan su Mateta? Moretto rivela cosa c'è di vero sull'interesse dei Rossoneri; Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva; UFFICIALE: il Genoa ha riscattato Lorenzo Colombo dal Milan; Calciomercato Milan, contatto Goretzka-Allegri: le ultime.

Milan, Matteo Moretto conferma: Milan cerca nuovo ad, ds ed allenatoreMatteo Moretta è intervenuto sul canale You Tube di Fabrizio Romani e ha confermato quello che sta succedendo nella dirigenza rossonera ... msn.com

Moretto conferma: Il Milan sta cercando un nuovo ad, un nuovo ds e un nuovo allenatoreMatteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul futuro del Milan, confermando quanto Milannews.it vi sta raccontando in queste ore: La ... milannews.it

[Nasato] PBP: Il Milan sta puntando a un difensore dell'Atletico Madrid in un potenziale trasferimento a costo zero, e il giocatore in questione è Jose Maria Gimenez. Hanno già contattato il suo agente. Resta da vedere, perché questo affare è in corso di valuta reddit