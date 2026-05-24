Caos societario Sampdoria | rottura totale con Andrea Mancini sirene dal Cesena e retroscena choc

La Sampdoria ha interrotto i rapporti con Andrea Mancini. La società ha deciso di mettere fine alla collaborazione senza ulteriori dettagli pubblici. Sul fronte delle trattative di mercato, ci sono voci di un interesse del Cesena per alcuni giocatori. Non sono stati forniti commenti ufficiali sui motivi della rottura o sulle trattative in corso. La situazione interna continua a essere caratterizzata da tensioni e cambiamenti.

Caos societario Sampdoria: rottura con Andrea Mancini, retroscena su quanto sta succedendo in casa blucerchiata. Il futuro societario della Sampdoria si fa ogni giorno più incerto, trasformandosi in un vero e proprio rebus di difficile risoluzione. Al centro della bufera mediatica e dirigenziale c’è la figura dell’attuale direttore sportivo blucerchiato, il cui destino appare ormai inesorabilmente segnato da complesse dinamiche interne, totalmente slegate dai semplici risultati ottenuti sul campo. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il futuro di Andrea Mancini e il forte interesse del Cesena. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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