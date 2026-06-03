Cesena accessibile e Peba gli studenti del ‘Garibaldi-Da vinci’ analizzano uno dei luoghi simbolo | la Rocca Malatestiana
Gli studenti del ‘Garibaldi-Da Vinci’ hanno analizzato la Rocca Malatestiana, simbolo di Cesena, nel contesto del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Il progetto, già in corso, interessa diverse zone del centro storico, tra cui Viale Mazzoni e piazza del. Cesena sta lavorando per rendere più accessibile la città, con interventi strutturali in atto. La valutazione degli studenti si concentra sulla fruibilità di questi spazi pubblici.
Nel percorso verso una città sempre più inclusiva, Cesena sta consolidando un impegno concreto e strutturato grazie al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), già avviato e in fase di attuazione in diverse aree del centro storico, come ad esempio Viale Mazzoni, piazza del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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