Cesena accessibile e Peba gli studenti del ‘Garibaldi-Da vinci’ analizzano uno dei luoghi simbolo | la Rocca Malatestiana

Notizia in breve

Gli studenti del ‘Garibaldi-Da Vinci’ hanno analizzato la Rocca Malatestiana, simbolo di Cesena, nel contesto del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Il progetto, già in corso, interessa diverse zone del centro storico, tra cui Viale Mazzoni e piazza del. Cesena sta lavorando per rendere più accessibile la città, con interventi strutturali in atto. La valutazione degli studenti si concentra sulla fruibilità di questi spazi pubblici.