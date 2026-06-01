Addio Bookique | dopo 15 anni si chiude uno dei luoghi simbolo della città

Notizia in breve

Dopo 15 anni, chiude Bookique, uno dei luoghi più noti della scena culturale cittadina. Per oltre un decennio, lo spazio ha ospitato eventi, incontri e momenti di socialità, combinando libri e musica. La sua chiusura segna la fine di un punto di riferimento per la vita culturale locale. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause della decisione. La fine di Bookique rappresenta la conclusione di un’esperienza che ha coinvolto numerose persone e iniziative.