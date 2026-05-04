La Palazzina cinese | il sogno iniziatico di Maria Carolina visita guidata in uno dei luoghi simbolo della Palermo borbonica

La Palazzina cinese è uno dei siti più misteriosi della Palermo dell’Ottocento, rappresentando un esempio unico di architettura eclettica. Recentemente, è stato possibile partecipare a una visita guidata che permette di esplorare questo edificio, considerato un simbolo della presenza borbonica in città. L’itinerario si concentra sulla storia e sulle caratteristiche architettoniche di questa struttura, offrendo un’occasione per conoscere meglio un luogo che conserva ancora molte sue peculiarità.

Un itinerario simbolico-interpretativo alla scoperta di uno dei luoghi più enigmatici della Palermo borbonica. Sabato 16 maggio Tacus invita a oltrepassare la soglia del visibile e a immergersi negli spazi della Palazzina Cinese, straordinario unicum architettonico nel panorama europeo tra Sette.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La Palazzina Cinese: il "sogno iniziatico" di Maria Carolina, viaggio nell'oriente immaginatoUn percorso simbolico e interpretativo – dal Parco della Favorita, fino ai giardini e agli interni della Palazzina Cinese – alla scoperta di un... Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più...