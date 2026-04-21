Certificazioni Fimi | dischi di platino per Bad Bunny e Lazza oro per Fulminacci e Shiva

Questa settimana le certificazioni Fimi hanno riconosciuto il successo di diversi artisti. Tra i premi, ci sono dischi di platino per Bad Bunny e Lazza, mentre Fulminacci e Shiva hanno ricevuto l’oro. Le certificazioni confermano la presenza di artisti che hanno dominato le classifiche e che sono stati protagonisti di eventi come il Festival di Sanremo, con alcuni che sono saliti sul palco del Teatro Ariston.

Questa settimana le Certificazioni Fimi premiano con i dischi di platino artisti che hanno dominato le classifiche come Bad Bunny e Shiva, insieme a nomi che abbiamo visto sul palco del Teatro Ariston (Fulminacci, LDA, AKa7even). Lazza ottiene il disco di platino per Zzala. Pubblicato nel 2017, è il primo lavoro in studio del rapper meneghino, anticipato dai singoli DDA e Maleducati. Nella tracklist figurano undici brani, tra i quali sono presenti i feat di Salmo e Nitro su MOB. L’album ha raggiunto la #3 della Classifica Top 100 Album Fimi. A distanza di poco più di una settimana dalla sua release, Vangelo di Shiva è certificato disco d’oro. L’album è arrivato due anni dopo da Milano Angels ed ha debuttato in vetta alla chart nostrana.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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