Una cerimonia si è svolta in teatro a causa del maltempo, durante la quale sono state consegnate dieci onorificenze. Quattro persone hanno ricevuto il titolo di ufficiale e altre sei sono state nominate cavalieri. Le celebrazioni, in occasione dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica, hanno rappresentato un momento di riconoscimento ufficiale per i premiati. La cerimonia si è svolta in un clima di festa e ufficialità.

Quattro nuovi ufficiali e sei cavalieri: per loro le celebrazioni per l’ 80° anniversario della fondazione della Repubblica hanno rappresentato una festa speciale. La cerimonia, preparata nei giardini Malaspina, a causa del maltempo è stata spostata al teatro Fraschini dove sono stati consegnati i titoli onorifici al merito della Repubblica. Ufficiali sono stati nominati: Carlo Aguzzi, appassionato della storia e delle origini dei vini che ha fornito il proprio contributo alla rievocazione storica della battaglia di Pavia in occasione del 500° anniversario; il contrammiraglio Giosuè Allegrini, coordinatore scientifico del settore storico del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cerimonia in teatro per il maltempo. Consegnate dieci onorificenze

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