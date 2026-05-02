Nuovi dieci maestri del lavoro nel Piacentino | consegnate le onorificenze

Venerdì 1° maggio si è svolta a Bologna, nel salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, la cerimonia di consegna delle onorificenze ai dieci nuovi maestri del lavoro nel Piacentino. Durante l’evento, sono stati ufficialmente riconosciuti i titoli a coloro che si sono distinti nel loro settore professionale, ricevendo le rispettive onorificenze. La cerimonia ha coinvolto diverse personalità e rappresentanti istituzionali.

Nuovi dieci maestri del lavoro nel Piacentino. La cerimonia di consegna delle onorificenze si è tenuta venerdì il 1° maggio a Bologna, nel salone del Podestà di Palazzo Re Enzo. A organizzare l’evento la Prefettura di Bologna, alla presenza di numerose autorità civili e militari.I nuovi maestri.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Ecco i nuovi dieci maestri del lavoro piacentiniIl prossimo 1° maggio, festa del lavoro, a Bologna – presso Palazzo Re Enzo -, come in tutti gli altri capoluoghi di regione d’Italia, saranno... Stelle al Merito del Lavoro, dieci premiati della provincia di Terni tra i nuovi 'Maestri del Lavoro' umbri I NOMISono dieci i lavoratori della provincia di Terni insigniti nel 2026 della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita con decreto del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ecco i nuovi dieci maestri del lavoro piacentini; A Piacenza dieci nuovi Maestri del lavoro; Stelle al Merito del Lavoro, dieci premiati della provincia di Terni tra i nuovi 'Maestri del Lavoro' umbri I NOMI; 10 NUOVI MAESTRI DEL LAVORO LUCANI. Premiati a Bologna i dieci nuovi Maestri del Lavoro piacentini88 NUOVI MAESTRI DEL LAVORO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PREMIATI A BOLOGNA IL PRIMO MAGGIO - Con una solenne cerimonia nei capoluoghi di regione di tutta ... piacenzasera.it Ecco i nuovi maestri del lavoro per l'anno 2026Sono complessivamente dieci le lavoratrici ed i lavoratori lucani insigniti quest’anno delle decorazioni delle Stelle al merito del lavoro e dei relativi brevetti, per essersi distinti per particola ... lasiritide.it Stella al merito a dieci nuovi Maestri del lavoro del Trentino - facebook.com facebook