CercaBergamo è un gioco estivo organizzato da L’Eco di Bergamo, che invita i partecipanti a scoprire il territorio attraverso una serie di prove e indovinelli. La manifestazione si rivolge a chi desidera esplorare luoghi e aspetti della provincia, coinvolgendo i partecipanti in un’attività di ricerca e scoperta. La partecipazione è aperta a tutti e si svolge durante il periodo estivo. Non sono previsti premi, ma l’obiettivo è promuovere la conoscenza locale.

PER LA TUA ESTATE. Torna «CercaBergamo», il gioco estivo più curioso de L’Eco di Bergamo: una sfida per i lettori, sul sito e sui social, per riscoprire la città e la provincia attraverso quei piccoli elementi di storia, arte e paesaggio che spesso, nella fretta di tutti i giorni, passano inosservati. Riconoscereste Bergamo da un dettaglio? Da un fregio, da un’insegna, da una facciata, da un ponte, da un particolare scolpito o dipinto che magari abbiamo visto decine di volte senza farci davvero caso? Dopo le prime due puntate aperte a tutti dell’8 e del 15 giugno - quando riproporremo due location della scorsa edizione, dal 22 giugno «CercaBergamo» entra nel vivo con una nuova formula riservata agli abbonati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «CercaBergamo», gioca con L’Eco e scopri se conosci il tuo territorio

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