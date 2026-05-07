Tra il 15 e il 17 maggio, alcune zone del territorio potrebbero affrontare problemi di fornitura idrica, con cali di pressione e possibili mancanze di acqua che interessano circa 170mila utenze. La situazione riguarda specificamente alcune aree comunali, e si consiglia di verificare se il proprio comune è coinvolto. La sospensione temporanea si protrarrà per tre giorni, senza indicazioni di eventuali cause o interventi in corso.

Firenze, 7 maggio 2026 – Attenzione, perché per tre giorni, dal 15 al 17 maggio, nel tuo comune potrebbero esserci abbassamenti di pressione e possibili mancanze di acqua. È il messaggio lanciato da Publiacqua in vista dei lavori previsti per la cosiddetta Autostrada dell’Acqua. A rischio 170mila utenze. Dalle 22 di venerdì 15 maggio fino a domenica 17 maggio, Publiacqua eseguirà un complesso intervento di collegamento tra le nuove condotte posate nel tratto tra Lungarno Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Delicati lavori che comporteranno abbassamenti di pressioni e possibili mancanze di acqua in otto Comuni, un’area che riguarda 170mila utenze per un totale di circa 353 mila unità abitative.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mancanza di acqua e cali di pressione per tre giorni: 170mila utenze a rischio, scopri qui se c’è il tuo Comune

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