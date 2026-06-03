Centri estivi di Montevarchi | al via le iscrizioni per infanzia primaria e secondaria
Le iscrizioni ai Centri Estivi di Montevarchi per l’estate 2026 sono aperte. Le strutture accoglieranno bambini e ragazzi di infanzia, primaria e secondaria. I centri sono organizzati dall’amministrazione comunale con il supporto di Lego e Conkarma. La partecipazione è rivolta alle famiglie interessate a iscrivere i propri figli per il periodo estivo, con attività dedicate a diverse fasce di età.
Tornano anche per l’estate 2026 i “Centri Estivi Città di Montevarchi”, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lego e Conkarma, a conferma dell’attenzione e dell’impegno a favore delle famiglie durante il periodo estivo. Si tratta di un’importante opportunità educativa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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