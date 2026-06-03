Centri estivi di Montevarchi | al via le iscrizioni per infanzia primaria e secondaria

Notizia in breve

Le iscrizioni ai Centri Estivi di Montevarchi per l’estate 2026 sono aperte. Le strutture accoglieranno bambini e ragazzi di infanzia, primaria e secondaria. I centri sono organizzati dall’amministrazione comunale con il supporto di Lego e Conkarma. La partecipazione è rivolta alle famiglie interessate a iscrivere i propri figli per il periodo estivo, con attività dedicate a diverse fasce di età.