Centri estivi nidi e scuole dell’infanzia | aperte le iscrizioni Periodi orari e quando la graduatoria

Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi, nidi e scuole dell’infanzia, con informazioni sui periodi, gli orari e le date di pubblicazione delle graduatorie. La procedura riguarda la fascia di età più giovane e si riferisce alle strutture che accolgono i bambini durante i mesi estivi. Le iscrizioni possono essere presentate in questi giorni, con dettagli disponibili sui siti ufficiali delle amministrazioni locali.

Milano, 17 aprile 2026 – Dopo i centri estivi per i grandi ora tocca alla fascia dei più piccoli. Da oggi fino al 6 maggio sono aperte le iscrizioni ai centri estivi (Sezioni estive) di nidi, sezioni primavera e scuola dell'Infanzia, servizio offerto nel mese di luglio alle bambine e ai bambini che frequentano i servizi comunali, comunali in appalto o privati accreditati in posti in convenzione con il Comune di Milano durante l'anno educativo 2025-2026. Centri estivi gratuiti per il progetto Zeroseiplus Quali sono le sedi . A differenza della primaria che termina a inizio giugno, nidi e scuole per l’infanzia restano aperte fino alle fine del mese di giugno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Prorogate al 21 febbraio le iscrizioni a Nidi e Scuole dell’InfanziaLe iscrizioni vanno presentate solo in modalità online, con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Una raccolta di contenuti

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Tornano anche la prossima estate i centri estivi al campo sportivo di San Biagio per i bambini dai 5 ai 13 anni! Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle 16 (con possibilità di uscita alle 13). Una volta a settimana trasferta al parco acquatico La nuova isola di Ca - facebook.com facebook