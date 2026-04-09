Centri estivi al via le iscrizioni a Bibbiena

A Bibbiena sono iniziate le iscrizioni per i centri estivi. Le domande per i bambini tra i 3 e i 6 anni si possono presentare a partire da venerdì 10 aprile. Le iscrizioni per i ragazzi più grandi saranno aperte a partire dal mese di maggio. La comunicazione riguarda le strutture che organizzano attività per i giovani durante il periodo estivo.

Arezzo, 9 aprile 2026 – . Venerdì 10 aprile apriranno le iscrizioni per i centri estivi 3-6 anni, mentre le iscrizioni per i ragazzi più grandi apriranno a maggio. Le attività sono organizzate in due proposte distinte, dedicate alle diverse fasce d’età, ma accomunate da un obiettivo comune: offrire ai più giovani un’estate significativa, in cui il gioco diventa occasione di apprendimento e crescita. Per i bambini d ai 3 ai 6 anni, frequentanti la scuola dell’infanzia, il mese di luglio sarà dedicato al progetto “Il giro del mondo in cinque sensi”, che si svolgerà presso le scuole dell’infanzia di Bibbiena e Soci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centri estivi, al via le iscrizioni a Bibbiena Centri estivi 2026, iscrizioni al via: ecco come fareIl Comune di Udine sta per avviare le procedure di iscrizione ai centri ricreativi estivi 2026, con importanti novità che rafforzano l'offerta... Aiuti per le famiglie in difficoltà. Iscrizioni ai centri estivi gratuitiSono aperte le iscrizioni ai centri estivi del progetto Zeroseiplus, per gli 8 comuni dell’Unione Terre di Castelli e di Montese. Temi più discussi: Centri estivi, al via il corso nazionale AiCS per formare operatori sportivi qualificati; Centri Estivi Comunali - Le magie dell'estate; Al via alle iscrizioni per i centri estivi comunali, domande da presentare esclusivamente online; Iscrizione ai Centri ricreativi estivi 2026. Centri estivi, al via le iscrizioni a BibbienaVenerdì 10 aprile apriranno le iscrizioni per i centri estivi 3-6 anni, mentre le iscrizioni per i ragazzi più grandi apriranno a maggio ... lanazione.it Centri estivi 2026 a Firenze, dal 30 marzo al via le domande onlineApriranno lunedì 30 marzo le iscrizioni ai Centri estivi del Comune di Firenze per l’estate 2026, con attività fino alla prima settimana di settembre. Si tratta di una occasione di socializzazione, c ... 055firenze.it A MARANELLO CAREGIVER EQUIPARATI AI LAVORATORI PER L’ACCESSO A NIDI, CENTRI ESTIVI, PRE E POST SCUOLA: COME FORMALIZZARE LO STATUS DI ASSISTENTE DI UN FAMILIARE A Maranello chi assiste un familiare con invalidità grave ( - facebook.com facebook Il Comune va incontro alle famiglie: «I centri estivi siano per tutti» x.com